Uomini e Donne anticipazioni 1 ottobre: Andrea Nicole esce ancora con il corteggiatore Ciprian? (Di venerdì 1 ottobre 2021) I nuovi tronisti di Uomini e Donne, protagonisti della stagione 2021/2022, hanno regalato fin da subito delle nuove emozioni e spunti di discussione. Tra tutti, Andrea Nicole si è distinta per il particolare carattere in cui dolcezza e sensibilità si sposano con la forza. La ragazza ha raccontato apertamente il suo passato e, poi si è aperta a nuove conoscenze. Ciprian e Gabrio sono usciti con la tronista. Entrambi i corteggiatori sembrano aver colpito Andrea Nicole e hanno costruito con lei delle esterne piuttosto profonde. Anche il tronista Matteo Fioravanti ha impressionato il pubblico per il suo carattere deciso. Malgrado la preferenza per la corteggiatrice Ilaria ha deciso di chiudere subito la conoscenza, che era di fatto divisa con il tronista Joele Milan. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) I nuovi tronisti di, protagonisti della stagione 2021/2022, hanno regalato fin da subito delle nuove emozioni e spunti di discussione. Tra tutti,si è distinta per il particolare carattere in cui dolcezza e sensibilità si sposano con la forza. La ragazza ha raccontato apertamente il suo passato e, poi si è aperta a nuove conoscenze.e Gabrio sono usciti con la tronista. Entrambi i corteggiatori sembrano aver colpitoe hanno costruito con lei delle esterne piuttosto profonde. Anche il tronista Matteo Fioravanti ha impressionato il pubblico per il suo carattere deciso. Malgrado la preferenza per la corteggiatrice Ilaria ha deciso di chiudere subito la conoscenza, che era di fatto divisa con il tronista Joele Milan. ...

