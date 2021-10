Unieuro | Pietro Gasparri nominato nuovo responsabile sostenibilità e M&A

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, hacomeSustainability and M&A Director, a diretto riporto del Chief Financial Officer Marco Pacini.coordinerà un team manageriale trasversale che avrà come obiettivo attuare le linee guida in materia diindicate nel Piano Strategico 2021-2026. Contestualmente, curerà analisi, business plan, due diligence e negoziazioni per accelerare la crescita esterna ditramite acquisizioni, in sinergia con il team di Retail Development guidato da Andrea Scozzoli. “Con l’ingresso di, rafforziamo la squadra di ...