Un'altra big italiana su Insigne, non solo l'Inter!

Il quotidiano Tuttosport, nella sua edizione odierna, parla dell'incontro di ieri tra Pisacane e De Laurentiis. Il pranzo è stato distensivo, utile a ristabilire un rapporto che era molto inclinato. Le parti sono fiduciose e il presidente ha presentato due offerte al suo capitano. Secondo il quotidiano, però, sono tante le squadre che aspettano un passo falso nella trattativa per aggiudicarsi Lorenzo Insigne a zero la prossima estate.

Arsenal, Tottenham, Inter ed Atletico sono i club ormai noti che contatteranno il dieci della nazionale italiana, ma, una squadra in particolare, si è inserita nella lista dei club interessati. Il Milan di Paolo Maldini. Il club rossonero sta monitorando la situazione con discrezione, in attesa di capire quanto margine di manovra ci sia.

