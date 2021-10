Una Vita, anticipazioni oggi 1 ottobre: Ildefonso mostra un lato meschino (Di venerdì 1 ottobre 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’1 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Ildefonso rivela a Camino di sapere tutto della storia della Pasamar e di Maite e di averla scelta come moglie proprio perché sapeva le sue inclinazioni. Laura è andata in clinica per fare visita a Lorenza e dirle che presto potrà portarla in Germania e farla Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 1 ottobre 2021)“Una”, puntata dell’12021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10?rivela a Camino di sapere tutto della storia della Pasamar e di Maite e di averla scelta come moglie proprio perché sapeva le sue inclinazioni. Laura è andata in clinica per fare visita a Lorenza e dirle che presto potrà portarla in Germania e farla Articolo completo: dal blog SoloDonna

