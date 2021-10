Una “principessa del foro” per il principe Andrea che si appresta ad affrontare la causa in tribunale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo le ultimissime news, il principe Andrea ha assunto un famoso avvocato laureato a Princeton per difendersi in tribunale. Il legale è molto famoso dal momento che lavora per una ditta di Hollywood conosciuta per aver fatto “scomparire” i problemi legali delle star. Il terzogenito della regina Elisabetta, infatti, necessita di un valido supporto legale … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo le ultimissime news, ilha assunto un famoso avvocato laureato a Princeton per difendersi in. Il legale è molto famoso dal momento che lavora per una ditta di Hollywood conosciuta per aver fatto “scomparire” i problemi legali delle star. Il terzogenito della regina Elisabetta, infatti, necessita di un valido supporto legale … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

