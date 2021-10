Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 1 ottobre: Serena riconquisterà Filippo? (Di venerdì 1 ottobre 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata dell’1 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Serena è avvilita. Filippo è evidentemente attratto da Viviana. Marina, però, invita la Cirillo a non mollare e a riprendersi suo marito. Serena cerca di seguire i consigli della Giordano. Dopo la scoperta dei messaggi che Filippo e Viviana si scambiano di continuo, Serena Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 1 ottobre 2021)“Unal”, puntata dell’12021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?è avvilita.è evidentemente attratto da Viviana. Marina, però, invita la Cirillo a non mollare e a riprendersi suo marito.cerca di seguire i consigli della Giordano. Dopo la scoperta dei messaggi chee Viviana si scambiano di continuo,Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per… - Pablit0rm : @asrale17 Onesto dai !!! Al posto della carta igienica ?? in bagno …… hai il Sole 24 ore … - ticandido_ : RT @RiccardoPennisi: 'In voi rivedo le lotte e la fatica che in anticipo la mia famiglia ha provato, e purtroppo si deve constatare che non… - aanagrxm : Appena arrivata in stazione a Napoli ho visto un attore di Un Posto al Sole - PaolaLoCascio : RT @RiccardoPennisi: 'In voi rivedo le lotte e la fatica che in anticipo la mia famiglia ha provato, e purtroppo si deve constatare che non… -