"Un cazzotto al buonsenso, roba assurda". Mimmo Lucano, la bomba di Nicola Porro sui magistrati: cosa c'è dietro... (Di venerdì 1 ottobre 2021) "Tredici anni per Mimmo Lucano di cui non condividevo l'approccio e che vorrei essere libero di criticare anche duramente, ebbene 13 anni di galera sono un cazzotto al buonsenso. Una roba incedibile e assurda". Questo il tweet di Nicola Porro sul caso Lucano condannato a 13 anni e due mesi di reclusione dopo aver guidato come sindaco Riace per anni facendolo diventare famoso nel mondo come modello di accoglienza e integrazione per i migranti giunti nel nostro Paese. Porro contesta la sentenza che condanna l'ex sindaco ad un pena che è quasi il doppio di quella chiesta dalla Procura. Una condanna che tuttavia non convince Porro. L'accusa aveva chiesto 7 anni e 11 mesi. L'ex sindaco era ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) "Tredici anni perdi cui non condividevo l'approccio e che vorrei essere libero di criticare anche duramente, ebbene 13 anni di galera sono unal. Unaincedibile e". Questo il tweet disul casocondannato a 13 anni e due mesi di reclusione dopo aver guidato come sindaco Riace per anni facendolo diventare famoso nel mondo come modello di accoglienza e integrazione per i migranti giunti nel nostro Paese.contesta la sentenza che condanna l'ex sindaco ad un pena che è quasi il doppio di quella chiesta dalla Procura. Una condanna che tuttavia non convince. L'accusa aveva chiesto 7 anni e 11 mesi. L'ex sindaco era ...

