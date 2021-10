Tutto ciò che perdoniamo a Biden sull'Afghanistan (e non avremmo perdonato a Trump) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questa settimana i vertici della Difesa americana sono stati ascoltati in audizione sul ritiro dall’Afghanistan, prima davanti alla commissione Forze armate del Senato e poi davanti a quella della Camera. Nel giro di pochi giorni ci sono state molte rivelazioni. Punto primo. Lunedì, ancora prima delle audizioni, tre fonti militari avevano detto alla rete Nbc che in realtà gli americani si erano messi d’accordo all’ultimo minuto con i talebani per evitare la caduta di Kabul “in stile Saigon”. Il generale americano Kenneth McKenzie, capo del Centcom, si era seduto davanti al mullah Abdul Ghani Baradar, comandante dei talebani, a Doha in Qatar dove in questi anni sono avvenuti i negoziati, aveva srotolato una mappa e aveva tracciato un cerchio di circa 20 chilometri attorno alla capitale Kabul. L’intesa con Baradar era che i talebani non sarebbero entrati dentro al ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questa settimana i vertici della Difesa americana sono stati ascoltati in audizione sul ritiro dall’, prima davanti alla commissione Forze armate del Senato e poi davanti a quella della Camera. Nel giro di pochi giorni ci sono state molte rivelazioni. Punto primo. Lunedì, ancora prima delle audizioni, tre fonti militari avevano detto alla rete Nbc che in realtà gli americani si erano messi d’accordo all’ultimo minuto con i talebani per evitare la caduta di Kabul “in stile Saigon”. Il generale americano Kenneth McKenzie, capo del Centcom, si era seduto davanti al mullah Abdul Ghani Baradar, comandante dei talebani, a Doha in Qatar dove in questi anni sono avvenuti i negoziati, aveva srotolato una mappa e aveva tracciato un cerchio di circa 20 chilometri attorno alla capitale Kabul. L’intesa con Baradar era che i talebani non sarebbero entrati dentro al ...

Advertising

ladyonorato : Se ci fosse qualcosa di vero in tutto ciò che ci hanno raccontato sull’efficacia dei vaccini antiCovid sino a solo… - ladyonorato : Tutto ciò è vergognoso e infame ed è stato reso possibile dal governo #Draghi, che ha legalizzato la discriminazion… - Eli_Trenta : L' #Etiopia ???? é in una situazione umanitaria d’emergenza: questa #guerra ha tutte le caratteristiche di un… - tortinastanacco : tantissimi auguri cucciola, sai già tutto ciò che penso, sei fortissima e sei bellissima così come sei, non cambiar… - QIGFqLKbZeTmTXJ : RT @Eli_Trenta: L' #Etiopia ???? é in una situazione umanitaria d’emergenza: questa #guerra ha tutte le caratteristiche di un #Genocidio e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto ciò iniziata la guerra del cibo green tra Usa e Ue: le visioni opposte su pesticidi e prodotti biologici faranno salire i prezzi ... tanto da avere già fatto trapelare agli agricoltori francesi che farà di tutto perché l'Ue adotti ... Grazie Usa per ciò che hai fatto L'Urss combattè per 9 anni e due mesi. E si disintegrò Rischio ...

Il voto nelle amministrative ha un vero significato strategico Tutto questo evidenzia la assenza nei grandi centri urbani di una classe dirigente spendibile, ... Perché ciò accada un passaggio importante è certamente un dibattito democratico e coraggioso all'...

Pierini (Coca-Cola Hbc Italia): "Primo soggetto industria bibite nonostante pandemia" ciociariaoggi.it ... tanto da avere già fatto trapelare agli agricoltori francesi che farà diperché l'Ue adotti ... Grazie Usa perche hai fatto L'Urss combattè per 9 anni e due mesi. E si disintegrò Rischio ...questo evidenzia la assenza nei grandi centri urbani di una classe dirigente spendibile, ... Perchéaccada un passaggio importante è certamente un dibattito democratico e coraggioso all'...