Trezeguet incorona Chiesa | “Il giocatore che mancava alla Juve”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 ottobre 2021) David. Lo straordinario momento che sta attraversando il calciatore bianconero, artefice con le sue giocate del successo dellantus in Champions League contro il Chelsea, non ha lasciato indifferente un grande bomber come lui, che ha speso parole importanti per ildefinendolo l’italiano più forte attualmente in circolazione. Di questo e altro ha parlato durante un’intervista rilasciataGazzetta dello Sport.: cosa ha detto sull’attaccante dellantus? “Non una prima punta, questo è sicuro. Ama lo spazio, gli piace partire ai lati, non sarà mai un Osihmen. Per me è un esterno o una seconda punta. Federico pensa poco ma incide tanto, salta ...