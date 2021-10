Trezeguet: “Alla Juve mancava uno come Chiesa. Per me è il più forte calciatore italiano” (Di venerdì 1 ottobre 2021) David Trezeguet, intervistato dAlla Gazzetta dello Sport, ha elogiato Federico Chiesa: “Per me è il più forte e moderno calciatore italiano. “E’ unico, ma per me non può essere prima punta. Deve correre meglio e Allegri aiutarlo a migliorare. Alla Juventus un giocatore così mancava da un po’. Ed è importante che si diverta giocando”. FOTO: Trezeguet Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 ottobre 2021) David, intervistato dGazzetta dello Sport, ha elogiato Federico: “Per me è il piùe moderno. “E’ unico, ma per me non può essere prima punta. Deve correre meglio e Allegri aiutarlo a migliorare.ntus un giocatore cosìda un po’. Ed è importante che si diverta giocando”. FOTO:Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

