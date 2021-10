Tre turisti fanno bagno notturno nella Fontana dei Fiumi: daspati (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Un momento in stile ‘Dolce vita’ che è costato una multa salata a tre turisti americani – due ragazze, di 24 e 25 anni, e un ragazzo di 18 – che questa notte alle 2.30 sono stati trovati dal Gruppo I Trevi della Polizia di Stato mentre si stavano fotografando immersi nella Fontana dei Fiumi a Roma. Oltre alla sanzione amministrativa è scattato, per i tre, anche il daspo urbano. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Un momento in stile ‘Dolce vita’ che è costato una multa salata a treamericani – due ragazze, di 24 e 25 anni, e un ragazzo di 18 – che questa notte alle 2.30 sono stati trovati dal Gruppo I Trevi della Polizia di Stato mentre si stavano fotografando immersideia Roma. Oltre alla sanzione amministrativa è scattato, per i tre, anche il daspo urbano. (Agenzia Dire)

Advertising

LiberoP68333298 : RT @Adnkronos: Roma, entrano nella fontana dei Quattro Fiumi: multa e Daspo per tre turisti americani. - Adnkronos : Roma, entrano nella fontana dei Quattro Fiumi: multa e Daspo per tre turisti americani. - EcoLitoraleTv : Piazza Navona, Polizia Locale ferma tre turisti americani all’interno della fontana dei Quattro Fiumi… - TgrRai : Selfie dentro la fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona: Daspo urbano e multa di 450 euro per tre turisti americ… - barbaromam : RT @FashionNewsMag: Dislocato in tre sedi diverse, l’Hostel “TrustEver” 1 e 2, si conferma essere un luogo dove i turisti possono godere de… -