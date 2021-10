Trallallero | il festival per le nuove generazioni 8-17 ottobre

(Di venerdì 1 ottobre 2021) FVG – È tutto pronto per “internazionale di teatro e cultura per le“. L’edizione numero undici è in programma dall’8 al 17in quattro Comuni (Artegna, Nimis, Tarcento, Magnano in Riviera) che ospiteranno ben 22 compagnie (3 straniere, 7 regionali, 12 dal resto dell’Italia) artefici di altrettanti spettacoli per i bambini e ragazzi dagli zero ai 14 anni, ma adatti anche agli adulti! Il fitto calendario di eventi (disponibile su www..com) prevede, oltre a una serie di appuntamenti dedicati agli insegnati delle scuole dell’infanzia e primaria, anche una mostra interattiva, 4 workshop, un meeting internazionale e 2 approfondimenti tematici! L’accesso sarà possibile previa prenotazione alla mail ...

