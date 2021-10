Torino, la malinconica. Che fare dopo l’esperimento fallito del M5s? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le altre puntate del Foglio sulle città al voto le trovate qui: Milano è il capolinea della destra; Vota il presepe napoletano. La corsa di Maresca, Manfredi e Bassolino A Bologna il centrosinistra senza avversari corre in “campo largo” per vincere subito Si dovesse giudicare da qui, si direbbe che la frenesia per l’imminente evento proprio non esiste. I pensionati che alla bocciofila di Pozzo Strada giocano a carte, s’accalorano solo quando si nominano Juric e Djidji, ma di portarli sulla politica non c’è verso. E se da questo quartierone alle porte occidentali della città – posto residenziale ceto medio che non sciala ma che neppure se la passa malissimo – si risale Corso Francia e si arriva in centro, l’incombenza del voto non la si percepisce lo stesso. Questi due ragazzi sulla ventina seduti al bar di Via Garibaldi, sgranano gli occhi quando gli si chiede un ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le altre puntate del Foglio sulle città al voto le trovate qui: Milano è il capolinea della destra; Vota il presepe napoletano. La corsa di Maresca, Manfredi e Bassolino A Bologna il centrosinistra senza avversari corre in “campo largo” per vincere subito Si dovesse giudicare da qui, si direbbe che la frenesia per l’imminente evento proprio non esiste. I pensionati che alla bocciofila di Pozzo Strada giocano a carte, s’accalorano solo quando si nominano Juric e Djidji, ma di portarli sulla politica non c’è verso. E se da questo quartierone alle porte occidentali della città – posto residenziale ceto medio che non sciala ma che neppure se la passa malissimo – si risale Corso Francia e si arriva in centro, l’incombenza del voto non la si percepisce lo stesso. Questi due ragazzi sulla ventina seduti al bar di Via Garibaldi, sgranano gli occhi quando gli si chiede un ...

