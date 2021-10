Torino-Juventus, la conferenza stampa LIVE di Allegri (Di venerdì 1 ottobre 2021) Domani alle 18.00 andrà in scena il Derby della mole, Torino-Juventus. Alle 12.30 di oggi, il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match. Aggiornando questa pagina, potrete seguire in diretta le parole dell’allenatore. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Domani alle 18.00 andrà in scena il Derby della mole,. Alle 12.30 di oggi, il tecnico della Juve, Massimiliano, parlerà inalla vigilia del match. Aggiornando questa pagina, potrete seguire in diretta le parole dell’allenatore. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Advertising

juventusfc : Una #BlackAndWhiteStory tutta dedicata al Derby! Protagonista: Antonio #Cabrini! - DiMarzio : #Torino, l'aggiornamento sugli infortunati verso il derby della Mole contro la #Juventus - forumJuventus : #TorinoJuve, domani ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 4-4-2 con Kean e Chiesa in avanti, Chiellini tornerà dal 1' in un… - gilnar76 : Torino Juve, derby alla pari in classifica: una rarità in Serie A #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - MMoretti24 : @AndreCardi ?? 6a giornata • Cagliari 2 - Venezia 2 • Salernitana 1 - Genoa 2 • Torino 0 - Juventus 1 • Sassuolo 2… -