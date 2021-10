Torino-Juventus, Juric: “Qui la squadra è il Toro. Belotti non recupera” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha presentato il match di domani contro la Juventus. Il Derby della Mole è alle porte. Ecco le parole del tecnico granata: “L’avversario è di assoluto valore, che ha ritrovato risultato e spirito. Ultimamente stanno facendo grandi risultati. Noi siamo un gruppo fantastico: ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di imparare, non ho mai avuto un problema. Non ho mai dovuto spronarli a lavorare bene, ci siamo allenati con intensità. Come sempre. Aria di derby in città? Non sono uscito tanto di casa. Me ne renderò conto domani: lo voglio vivere domani, poi mi rimarrà dentro. So che siamo su due livelli diversi, ma sento che non è come Genova. A Torino mi sembra che la squadra sia il Toro, percepisco questa sensazione. A Genova era a metà, qua è il ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il tecnico del, Ivan, ha presentato il match di domani contro la. Il Derby della Mole è alle porte. Ecco le parole del tecnico granata: “L’avversario è di assoluto valore, che ha ritrovato risultato e spirito. Ultimamente stanno facendo grandi risultati. Noi siamo un gruppo fantastico: ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di imparare, non ho mai avuto un problema. Non ho mai dovuto spronarli a lavorare bene, ci siamo allenati con intensità. Come sempre. Aria di derby in città? Non sono uscito tanto di casa. Me ne renderò conto domani: lo voglio vivere domani, poi mi rimarrà dentro. So che siamo su due livelli diversi, ma sento che non è come Genova. Ami sembra che lasia il, percepisco questa sensazione. A Genova era a metà, qua è il ...

Advertising

juventusfc : Una #BlackAndWhiteStory tutta dedicata al Derby! Protagonista: Antonio #Cabrini! - GoalItalia : 'Arthur e Kaio Jorge forse in panchina'?? La sorpresa di Allegri per #ToroJuve - DiMarzio : #Torino, l'aggiornamento sugli infortunati verso il derby della Mole contro la #Juventus - CalcioWeb : #Allegri in conferenza stampa: le indicazioni sulla #Juventus in vista del derby contro il Torino - chj1897com : #Allegri pre #ToroJuve: 'Per il Torino è la partita della vita, sarà più dura di Mercoledì. #Chiellini titolare,… -