Torino-Juventus, Allegri: "Per loro sarà la partita della vita. Noi dobbiamo sfruttare l'entusiasmo"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha presentato il Derby della Mole che si svolgerà domani 2 ottobre allo Stadio Grande Torino tra granata e bianconeri. Ecco le parole di Allegri in conferenza: "Il Derby rappresenta la stracittadina e soprattutto domani ritornano i tifosi allo stadio. Noi domani dobbiamo sistemare la classifica, dobbiamo darci un altro colpettino. Juric sta facendo un ottimo lavoro e soprattutto ha trasmesso alla squadra dei concetti che si incarnano molto con lo spirito del Toro. Sarà una partita molto complicata, servirà pazienza. Il Torino è la squadra che ha concesso meno tiri alle avversarie, quando abbassa un po' i ritmi fa comunque sempre le stesse cose."

