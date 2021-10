Torino-Juventus 2 ottobre ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Un derby della mole particolarmente atteso da entrambe le squadre con ilche ci arriva con gli stessi punti della Juve e sarebbero potuti essere due in più se nel finale di gara i ragazzi di Juric non avessero concesso il rigore del pareggio al Venezia che è stato comunque il quarto risultato utile InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

juventusfc : Una #BlackAndWhiteStory tutta dedicata al Derby! Protagonista: Antonio #Cabrini! - DiMarzio : #Torino, l'aggiornamento sugli infortunati verso il derby della Mole contro la #Juventus - forumJuventus : #TorinoJuve, domani ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 4-4-2 con Kean e Chiesa in avanti, Chiellini tornerà dal 1' in un… - rada_maja : RT @juventusfc: Una #BlackAndWhiteStory tutta dedicata al Derby! Protagonista: Antonio #Cabrini! - infoitsport : Torino - Juventus: probabili formazioni, consigli fantacalcio e orario - Calcio d'Angolo -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juventus

- L'altra sera - e che sera! - i tifosi bianconeri hanno riprovato una sensazione che si era ... Vuoi per il valore dell'avversario - il Chelsea campione d'Europa - vuoi perché questasi ...Stavolta può essere una cosa seria. Il derby, intendo. La classifica suggerirebbe un sabato di malinconica nostalgia ma lasembra ritornata tale e ilè Toro, al di là della frenata di Venezia. Juric ha il sangue da derby, nella sua memoria le sfide croate tra Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria, il gruppo ...Torino, le parole di Rodriguez «Il morale è alto, siamo consapevoli che dobbiamo riscattare gli ultimi due anni non belli. Ma c’è qualità nella squadra, abbiamo giocatori fo ...Emil Audero è alle prese con un fastidio al polpaccio e potrebbe saltare Sampdoria-Udinese: D'Aversa ha messo in preallarme Falcone ...