Torino | imbrattate le sedi elettorali dei candidati sindaco Lo Russo e Damilano | scritte No Tav e No Green pass

(Di venerdì 1 ottobre 2021)No Tav e Nosono comparse nella notte asulle vetrine dei comitatidi Stefano Loe Paolodi centrosinistra e centrodestra. Firmate con il simbolo falce e martello Nuovo Pci, la stessa sigla che nei mesi scorsi aveva rivendicato i volantini contro i magistrati, sono realizzate con vernice rossa in corso Lione, dove c’è il comitato elettorale di Lo, e nera in via Morgari, dove si trova il comitato di. Sul posto è presente la Digos per i rilievi del caso. Tra i primi a condannare l’episodio, la sindaca M5s Chiara Appendino: “Imbrattare lenon ha nulla a che vedere con la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torino imbrattate

La Repubblica

... che ha fatto discutere parecchio ae che è costata allo stesso Ricca molte critiche dai ... alla candidata del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga e agli amici Moderati per le sedie ...... le facciate della struttura, infatti, sono statecon scritte e simboli volte a ... L'ingresso dell'hub vaccinale del Palavaccini di Moncalieri, comune italiano situato in provincia di, ...Ultimo giorno di campagna elettorale amaro per i candidati sindaci del centrosinistra Stefano Lo Russo e per quello del centrodestra Paolo Damilano. Nella notte sono state infatti Imbrattate le vetrin ...Ultimo giorno di campagna elettorale amaro per i candidati sindaci del centrosinistra Stefano Lo Russo e per quello del centrodestra Paolo Damilano. Nella notte sono state infatti Imbrattate le vetrin ...