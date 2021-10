Tennis | Sonego raggiunge i quarti a San Diego | sfiderà Ruud

Advertising

Corleone9375 : RT @federtennis: ?? Al #SanDiegoOpen #Sonego ha la meglio su Korda per 6-4 6-3: sono quarti di finale! ?? Lorenzo! #stayFIT | #tennis https… - federtennis : ?? Al #SanDiegoOpen #Sonego ha la meglio su Korda per 6-4 6-3: sono quarti di finale! ?? Lorenzo! #stayFIT | #tennis - MercRF : RT @lorenzofares: Un grande Lorenzo #Sonego ???? batte 64 63 Sebastian Korda ???? e vola ai QF del #SanDiegoOpen ????, dove troverà Casper Ruud… - sportal_it : Lorenzo Sonego avanti tutta a San Diego - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Atp di San Diego, Sonego ai quarti di finale contro Ruud -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Sonego

perde la battuta nel game d'avvio ma recupera immediatamente (1 - 1), poi il break al decimo gioco che gli consente di portare a casa il primo parziale. Avvio complicato anche nel secondo set, ...Fritz (Usa) 7 - 6 6 - 2(Ita) b. Korda (Usa) 6 - 4 6 - 3 Ruud (Nor) b. Murray (Gbr) 7 - 6 6 - 4 Dimitrov (Bul) b. Holmgren (Den) 6 - 1 6 - 1Lorenzo Sonego si è qualificato ai quarti di finale del torneo Atp 250 di San Siego: il tennista torinese ha piegato la promessa statunitense Sebastian Korda in due set per 6-4, 6-3, in poco meno di u ...Successo in due set sullo statunitense: vale un altro passo avanti in classifica. Avanti anche Rublev e Shapovalov ...