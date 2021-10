Tennis | nuovi biglietti in vendita da domani per le Nitto ATP Finals di Torino

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Arrivano finalmente buone notizie sul fronte riaperture per gli eventi sportivi. Dopo le recenti indicazioni del Cts in merito alla capienza massima che verrà autorizzata negli impianti al chiuso in occasione delle competizioni sportive, il Comitato Organizzatore delleAtpdi, evento in programma dal 14 al 21 novembre aha messo a disposizione altriper la kermesse che vedrà la luce al Pala Alpitour. Dasabato 2 ottobre infatti, sarà riaperta la biglietteria online, raggiungibile all’indirizzo: https://ticket.atp.com. SportFace.

