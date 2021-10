Tempesta d’Amore anticipazioni, Maja ha un amante? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le anticipazioni di Tempesta d’Amore svelano che Maja fa una confessione che spiazza Erik: ha un amante? Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d’Amore svelano che Florian ha dei dubbi sulla sua relazione con Maja. In particolare, l’uomo comincerà a farsi domande quando vede del tenero tra la sua amata e Cornelius che l’abbraccerà con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ledisvelano chefa una confessione che spiazza Erik: ha un? Ledelle prossime puntate disvelano che Florian ha dei dubbi sulla sua relazione con. In particolare, l’uomo comincerà a farsi domande quando vede del tenero tra la sua amata e Cornelius che l’abbraccerà con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - pessimadifatto : RT @idrossido: Non chiedere grazia di volo all’uccello ferito, non chiedere fiori all’arbusto dai rami stroncati, non chiedere riso di stel… - infoitcultura : Tempesta d’amore: anticipazioni 27 settembre 2021 - infoitcultura : Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Eva sconvolgerà Robert -