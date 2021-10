Teatek si trasforma in Spa e il Ceo Granisso annuncia | Entro il 2022 una nuova sede negli Usa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 ottobre 2021), gruppo internazionale attivo nella realizzazione di impianti per energia rinnovabile, si costituisce oggi come società per azioni completando il percorso di riorganizzazione delle varie unità aziendali distribuite tra Europa, Emirati e America Latina. “Siamo partiti da un garage dodici anni fa- comunica il Ceo diFelice– e da quel momento siamo diventati una realtà sempre più solida. Ora, con un capitale di due milioni di euro ed una governance ancora più forte, offriamo al mercato ed agli investitori quelle garanzie necessarie alle grandi sfide che l’agenda mondiale impone: transizione ecologica, efficienza, digitalizzazione. Crediamo che la sfida per laenergia necessiti anche di un assetto societario adeguato. E la scelta di una Spa è il primo passo per ulteriori traguardi, come ...