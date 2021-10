Super Bowl 2022 | Eminem | Dr Dre | Kendrick Lamar | Snoop Dog e Mary J Blige all’Halftime Show

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo la spettacolare performance di The Weeknd nel pieno della pandemia, il Super Bowl tira fuori dal cilindro ben cinque artisti per ravvivare l’Halftime Show dell’edizione 2022: a esibirsi durante l’intervallo della finale del prossimo 13 febbraio saranno, infatti, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Lo rende noto la National Football League, spiegando che l’esibizione dei cinque cantanti, che proporranno la loro performance presso il SoFi Stadium di Inglewood in California, sarà la prima a vederli tutti insieme sullo stesso palco. https://twitter.com/Eminem/status/1443682078961266689