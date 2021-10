Suarez al veleno | “Piangevo per Koeman | mi disprezzava”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Nella giornata di domani ci sarà la sfida tra l’Atletico Madrid di Simeone e il Barcellona di. Alla vigilia di questa sfida ha parlato al quotidiano Sport Luis, rilasciando dichiarazioni forti sulla sua ex squadra. Ecco le sue parole:Atletico Madrid “mi faceva allenare nei campi secondari della squadra come un ragazzino. Mi ha fatto male, mi ha dato fastidio e ricordo che tornavo a casa piangendo per il suo forte disprezzo. Eppure io non gli ho mai mancato di rispetto in nessuna maniera, mi allenavo seriamente perché sono un professionista. Poi, il presidente Bartomeu al contempo filtrava alla stampa che io ero una figura tossica per lo spogliatoio… Il trattamento del Barcellona mi ha fatto soffrire molto”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

