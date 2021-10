Studentessa modello prende 4 al tema di maturità, fa ricorso al Tar e lo vince: dopo tre anni si riesaminerà la prova (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un caso che farà discutere. Una Studentessa, ammessa alla maturità con la media di 8,82, prende 8 punti su 20 alla sua prima prova d'esame (praticamente 4). Questo voto pregiudica l'esito finale dell'esame: prenderà 78 su 100. La ragazza ha deciso di fare ricorso al Tar per chiedere l'annullamento di quel voto. I giudici amministrativi le hanno dato ragione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un caso che farà discutere. Una, ammessa allacon la media di 8,82,8 punti su 20 alla sua primad'esame (praticamente 4). Questo voto pregiudica l'esito finale dell'esame:rà 78 su 100. La ragazza ha deciso di fareal Tar per chiedere l'annullamento di quel voto. I giudici amministrativi le hanno dato ragione. L'articolo .

