Studente positivo al Covid non rinuncia alla festa: il docente lo “incastra” con le foto sui social (Di venerdì 1 ottobre 2021) Uno Studente di 19 anni, originario della provincia di Bassano, positivo al Covid, rischia fino a 18 mesi di carcere e un’ammenda di 5mila euro. Il ragazzo non ha rinunciato a partecipare alla festa di compleanno di uno suo compagno di classe malgrado fosse in quarantena per via della positività al Covid. Presenti oltre 40 persone, tutti senza mascherina né rispettando la distanza di sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 ottobre 2021) Unodi 19 anni, originario della provincia di Bassano,al, rischia fino a 18 mesi di carcere e un’ammenda di 5mila euro. Il ragazzo non hato a parteciparedi compleanno di uno suo compagno di classe malgrado fosse in quarantena per via della positività al. Presenti oltre 40 persone, tutti senza mascherina né rispettando la distanza di sicurezza. L'articolo .

