Studente di 19 anni cade dal balcone del primo piano di un hotel: trasportato in gravi condizioni all'ospedale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Uno Studente tedesco di 19 anni è caduto dal terrazzo di un albergo mentre si trovava in gita scolastica in Italia. È successo nelle prime ore di questa giornata a Marina di Pietrasanta, in Versilia, in provincia di Lucca. Il giovane è stato trasportato all'ospedale in elisoccorso. 19enne precipita dal terrazzo a Marina di Pietrasanta: trasporato in elisoccorso all'ospedale Attorno alle 6 di questa mattina, a Tonfano, frazione di Marina di Pietrasanta, in Versilia, un 19enne è precipitato dal terrazzo al primo piano dell'hotel Happy in cui alloggiava. Il giovane è uno Studente tedesco. Appena scattato l'allarme, spiega Il Corriere, un'ambulanza si è recata sul luogo dell'incidente per prestare soccorso. Considerata la ...

