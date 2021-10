Sting: i settant'anni dell'englishman che ha contaminato il rock con il reggae (Di venerdì 1 ottobre 2021) Gordon Matthew Thomas Sumner, universalmente conosciuto come Sting, taglia il traguardo dei 70 anni il 2 ottobre, anche se ne dimostra quindici di meno grazie a un fisico d'atleta e al suo intatto amore per la musica. Nel corso della sua lunga e fortunata carriera, l'artista inglese, nato il 2 ottobre 1951 a Wallsend, una piccola città a nord di Newcastle famosa per i suoi cantieri navali, ha venduto quasi 100 milioni di dischi, tra gli album pubblicati con i Police e quelli da solista. Con i Police, di cui è stato bassista e band leader, Sting è riuscito ad ammorbidire le asprezze del punk in un inedito rock-reggae, dando vita a capolavori come Outlandos d'amour, Reggatta de blanc e Synchronicity. Dal 1985 il cantautore, che abita diversi mesi l'anno nella sua tenuta "Il Palagio" ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 ottobre 2021) Gordon Matthew Thomas Sumner, universalmente conosciuto come, taglia il traguardo dei 70il 2 ottobre, anche se ne dimostra quindici di meno grazie a un fisico d'atleta e al suo intatto amore per la musica. Nel corsoa sua lunga e fortunata carriera, l'artista inglese, nato il 2 ottobre 1951 a Wallsend, una piccola città a nord di Newcastle famosa per i suoi cantieri navali, ha venduto quasi 100 milioni di dischi, tra gli album pubblicati con i Police e quelli da solista. Con i Police, di cui è stato bassista e band leader,è riuscito ad ammorbidire le asprezze del punk in un inedito, dando vita a capolavori come Outlandos d'amour, Reggatta de blanc e Synchronicity. Dal 1985 il cantautore, che abita diversi mesi l'anno nella sua tenuta "Il Palagio" ...

