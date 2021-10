Stazione Tav Basso Garda, assessore Terzi: fondamentale realizzare l’opera (Di venerdì 1 ottobre 2021) “realizzare la Stazione Tav del Basso Garda sulla linea Alta velocità / Alta capacità Brescia-Verona è strategico per il territorio. Ho scritto quindi una lettera al Commissario straordinario dell’AV/AC BS-VR Vincenzo Macello e alla direzione generale Trasporti e Infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (MIMS) evidenziando l’importanza della Stazione per lo sviluppo turistico e territoriale. E chiedendo il coinvolgimento di Regione Lombardia rispetto alle ipotesi in campo”. Lo ha dichiarato l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, in merito alla mozione sulla ‘valorizzazione del Bacino Gardesano con la realizzazione di una Stazione per la ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 1 ottobre 2021) “laTav delsulla linea Alta velocità / Alta capacità Brescia-Verona è strategico per il territorio. Ho scritto quindi una lettera al Commissario straordinario dell’AV/AC BS-VR Vincenzo Macello e alla direzione generale Trasporti e Infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (MIMS) evidenziando l’importanza dellaper lo sviluppo turistico e territoriale. E chiedendo il coinvolgimento di Regione Lombardia rispetto alle ipotesi in campo”. Lo ha dichiarato l’a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria, in merito alla mozione sulla ‘valorizzazione del Bacino Gardesano con la realizzazione di unaper la ...

