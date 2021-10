Star In The Star, Ilary Blasi non basta: lo show chiude in anticipo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il programma di Ilary Blasi non ha superato la prova ascolti. Dopo le prime due puntate esauritesi decisamente sottotono, Mediaset ha deciso per un taglio di Star In The Star che si fermerà alla quinta puntata anziché alla settima. A confermarlo è stata proprio la conduttrice, che ha dato appuntamento con la semifinale per il 7 ottobre e, con la finalissima, per il giorno 14. Star In The Star, Ilary Blasi non salva lo show Ce l’ha messa tutta, ma il suo impegno non è bastato per la conta degli ascolti. Ilary Blasi ha ballato e ha sostenuto lo show puntata dopo puntata, con la sua simpatia pungente che ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il programma dinon ha superato la prova ascolti. Dopo le prime due puntate esauritesi decisamente sottotono, Mediaset ha deciso per un taglio diIn Theche si fermerà alla quinta puntata anziché alla settima. A confermarlo è stata proprio la conduttrice, che ha dato appuntamento con la semifinale per il 7 ottobre e, con la finalissima, per il giorno 14.In Thenon salva loCe l’ha messa tutta, ma il suo impegno non èto per la conta degli ascolti.ha ballato e ha sostenuto lopuntata dopo puntata, con la sua simpatia pungente che ...

Advertising

bubinoblog : #ASCOLTITV 30 SETTEMBRE 2021: FINO ALL'ULTIMO BATTITO, STAR IN THE STAR, DEL DEBBIO VS FORMIGLI, EUROPA LEAGUE - tuttopuntotv : Continuo calo di ascolti per Star in the Star. Il programma chiude in anticipo #Canale5 - VigilanzaT : #AscoltiTv Si temeva che lo show clone di Canale5 Star in the Star danneggiasse Rai e Tale e Quale Show, invece si… - zazoomblog : Star In The Star polemica No Vax: “Perché darle visibilità?” - #polemica #“Perché #darle #visibilità?” - zazoomblog : Star in the Star dietro a Madonna c’è Daniela Martani: polemica con i giudici - #dietro #Madonna #Daniela #Martani… -