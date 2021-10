SPID, dal 1° ottobre obbligo per tutti i servizi della Pa, anche Istanze Online e Carta Docente [VIDEO] (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da oggi, venerdì 1° ottobre, i servizi in rete delle pubbliche amministrazioni saranno accessibili solo con il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). L'articolo SPID, dal 1° ottobre obbligo per tutti i servizi della Pa, anche Istanze Online e Carta Docente VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da oggi, venerdì 1°, iin rete delle pubbliche amministrazioni saranno accessibili solo con il sistema pubblico di identità digitale (), lad’identità elettronica (Cie) o lanazionale dei(Cns). L'articolo, dal 1°perPa,

