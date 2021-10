Spid, Cie o Cns. Scatta l'obbligo per accedere ai servizi della P.A. (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da oggi, venerdì 1 ottobre, grande ”switch” nei servizi della Pubblica Amministrazione. Fisco, Inps, Inail, Amministrazioni Pubbliche, Comuni sopra i 5.000 abitanti. Come previsto dal decreto “semplificazione e innovazioni digitali” del luglio 2020 poi convertito in legge a settembre dopodomani scadono le vecchie credenziali e si potrà avere accesso ai servizi pubblici on line solo attraverso Spid ((Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi). Lo “switch” era già annunciato da tempo e non è stato prorogato, per cui ora le nuove chiavi di accesso diventano obbligatorie per agire con le diverse pubbliche amministrazioni. Insomma addio a pin e altri identificativi creati ad hoc dalle singole amministrazioni, la più famosa Fisconline ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da oggi, venerdì 1 ottobre, grande ”switch” neiPubblica Amministrazione. Fisco, Inps, Inail, Amministrazioni Pubbliche, Comuni sopra i 5.000 abitanti. Come previsto dal decreto “semplificazione e innovazioni digitali” del luglio 2020 poi convertito in legge a settembre dopodomani scadono le vecchie credenziali e si potrà avere accesso aipubblici on line solo attraverso((Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei). Lo “switch” era già annunciato da tempo e non è stato prorogato, per cui ora le nuove chiavi di accesso diventano obbligatorie per agire con le diverse pubbliche amministrazioni. Insomma addio a pin e altri identificativi creati ad hoc dalle singole amministrazioni, la più famosa Fisconline ...

