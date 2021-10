Spazio Rossellini di Roma | U MANI | uno spettacolo per grandi e piccini tra teatro | cinema e micro-manipolazione

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Si intitola U.loteatrale che domenica 3 Ottobre alle ore 16:00 andrà in scena alloall’interno della rassegna ‘La fiaba sul comò’ organizzata per ATCL Lazio con il sostegno della Regione Lazio e del MiC. LEGGI ANCHE: — L’ospedale delle bambole di, ecco il “negozio del terrore” A portare in scena questa straordinaria avventura, raccontata con leche mescola tpolazione, la compagnia Illoco. Vincitore del Premio Nazionale Pina e Benedetto Ravasio (2021) e menzione speciale la bando «In viva voce 2020» di ATCL Lazio, U.è unopere ...

Advertising

capitanotennis : Spazio Rossellini – Roma “LA FIABA SUL COMO’” II ed. - roma_magazine : A ROMA - Spazio Rossellini, una fiaba sul comò, fra teatro, cinema e nuove tecnologie: U.MANI della compagnia Illoc… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A ROMA - Spazio Rossellini, una fiaba sul comò, fra teatro, cinema e nuove tecnologie: U.MANI della compagnia Illoco Te… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A ROMA - Spazio Rossellini, una fiaba sul comò, fra teatro, cinema e nuove tecnologie: U.MANI della compagnia Illoco Te… - susydigennaro : RT @napolimagazine: A ROMA - Spazio Rossellini, una fiaba sul comò, fra teatro, cinema e nuove tecnologie: U.MANI della compagnia Illoco Te… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Rossellini

Funweek

Babylon fa il punto sull'imminente decisione del Governo circa la capienza delle platee. In studio, dopo il servizio, Katia Caselli, curatrice allodi Roma. In coda anche le richieste del settore. Oggi (27 settembre) si riunisce il Cts, il Governo deve decidere quando e come riaprire le platee delle sale teatrali e ...... Now di Jim Rakete e The Rossellinis presentato dallo stesso regista Alessandro. Film ... Grandeè stato dato a filmmaker e giovani talenti provenienti da tutto il mondo che a ...La televisione di rompe e per la piccola Clara inizia un'avventura straordinaria. Questo è U.Mani lo spettacolo in scena a Spazio Rossellini ...Domenica 3 ottobre la compagnia Illoco Teatro porta in scena U.MANI nell’ambito della rassegna ‘La fiaba sul comò’ allo Spazio Rossellini ...