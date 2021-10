(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il terzino, Cristiano Biraghi, è intervenuto ai microfoni del TGR Toscana. Ecco quanto dichiarato: "Ho sempre dato tutto per la, ho sempre sputato il sangue e sono sempre uscito dal campo con la maglia sudata, senza mai risparmiare niente. Lariuscirà a spaventare anche il, è la nostra mentalità. Da quando è arrivato il mister abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e mettere pressione all'avversario fin da subito è una delle caratteristiche che ci ha fatto fare buone prestazioni finora. FOTO IMAGO Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la primaclasse. Cosa penso di ciò che sta del rinnovo di Vlahovic? A noi interessa che sia tranquillo e sereno, allenandosi come ha sempre fatto. Gioca come ha ...

Advertising

Spazio_Napoli : 'Spaventeremo il Napoli', il calciatore della Fiorentina lancia la sfida -

Ultime Notizie dalla rete : Spaventeremo Napoli

AreaNapoli.it

... certo non cie non ci fermeremo'. 'L'obbligo - ribadisce al Corriere della Sera - ... 3 settembre 2021, anziana vince 500mila euro con un Gratta e vinci: il tabaccaio la scippa e ...... certo non cie non ci fermeremo'. 'L'obbligo - ribadisce al Corriere della Sera - ... 3 settembre 2021, anziana vince 500mila euro con un Gratta e vinci: il tabaccaio la scippa e ...Il capitano della formazione viola lancia la sfida agli azzurri in vista della partita di campionato che andrà in scena domenica.