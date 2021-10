Sorprese ladri e venne ucciso in casa, fermati tre uomini (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tre uomini di origini albanesi sono stati fermati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino per l'omicidio di Robereto Mottura, l'architetto 50enne ucciso lo scorso giugno nella sua abitazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tredi origini albanesi sono statidai carabinieri del Comando provinciale di Torino per l'omicidio di Robereto Mottura, l'architetto 50ennelo scorso giugno nella sua abitazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Sorprese ladri Sorprese ladri e venne ucciso in casa, fermati tre uomini Una banda di ladri che andava in giro armata. Ma ci pensa: per un furto questi ammazzano una persona per portare via quattro oggetti. È pazzesco tutto questo - aggiunge - . Contento? Sì, certo. Anche ...

Sorprese ladri e venne ucciso in casa, fermati tre uomini - Cronaca ANSA Nuova Europa Sorprese ladri e venne ucciso in casa, fermati tre uomini Tre uomini di origini albanesi sono stati fermati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino per l'omicidio di Robereto Mottura, l'architetto 50enne ucciso lo scorso giugno nella sua abitazione ...

Piossasco, Roberto Mottura ucciso in casa dai ladri: fermate tre persone Nella notte tra l’8 e il 9 giugno era stato colpito all’arteria femorale ed era morto sotto gli occhi della moglie e del figlio ...

