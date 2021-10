Soleil Sorge, triste confessione: riguarda la mamma (Di venerdì 1 ottobre 2021) triste confessione di Soleil Sorge, riguarda la mamma Wendy Kay: ecco cosa ha dichiarato la modella italo-americana La modella italo-americana e neo concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, si è lasciata andare ad una triste confessione sulla mamma, Wendy Kay. Di seguito vi sveliamo cosa ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. LEGGI ANCHE: Soleil L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 1 ottobre 2021)dilaWendy Kay: ecco cosa ha dichiarato la modella italo-americana La modella italo-americana e neo concorrente del Grande Fratello Vip,, si è lasciata andare ad unasulla, Wendy Kay. Di seguito vi sveliamo cosa ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. LEGGI ANCHE:L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

stairwaytomilfs : RT @reginacprm_: in pratica soleil sorge regge questa edizione del #gfvip come kate walsh reggerà questa diciottesima stagione di #GreysAna… - reginacprm_ : in pratica soleil sorge regge questa edizione del #gfvip come kate walsh reggerà questa diciottesima stagione di #GreysAnatomy - PasqualeMarro : #AlexBelli deciso con #SoleilSorge: “Stai attenta” - stronzerik : @Soleil_Sorge e fanno bene - tuttopuntotv : GF Vip, Soleil Sorge provoca Manuel Bortuzzo e Lulù s’infuria: “Non darle corda” #GFVip6 #GFVip -