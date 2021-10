Sola e inDifesa L’Europa del dopo Merkel vista da Lucas Cepa

Sola e (in)Difesa. L’Europa del dopo Merkel vista da Lucas (Cepa) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tre mesi di limbo, ed è lo scenario migliore. Tanto durerà il vuoto lasciato nella politica estera europea dalla transizione di potere in Germania, dice a Formiche.net Edward Lucas, vicepresidente del Cepa (Center for european policy analysis) e tra le firme di punta dell’Economist. Mentre a Berlino si discute di coalizioni Semaforo e Giamaica, a Bruxelles si fanno i conti senza l’oste. Non ci sarà più Angela Merkel a dirigere l’orchestra europea nei teatri dove sarà chiamata a suonare in questi mesi. Dalla riunione in corso del Consiglio per la Tecnologia e il Commercio fra Ue e Usa ai tavoli dove si deciderà il futuro della Difesa europea, la lista è lunga e la posta in palio altissima. “Il vero risultato delle elezioni in Germania è il più scontato: siamo orfani della leadership tedesca. Se siamo fortunati ci sarà un governo a ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tre mesi di limbo, ed è lo scenario migliore. Tanto durerà il vuoto lasciato nella politica estera europea dalla transizione di potere in Germania, dice a Formiche.net Edward, vicepresidente del(Center for european policy analysis) e tra le firme di punta dell’Economist. Mentre a Berlino si discute di coalizioni Semaforo e Giamaica, a Bruxelles si fanno i conti senza l’oste. Non ci sarà più Angelaa dirigere l’orchestra europea nei teatri dove sarà chiamata a suonare in questi mesi. Dalla riunione in corso del Consiglio per la Tecnologia e il Commercio fra Ue e Usa ai tavoli dove si deciderà il futuro della Difesa europea, la lista è lunga e la posta in palio altissima. “Il vero risultato delle elezioni in Germania è il più scontato: siamo orfani della leadership tedesca. Se siamo fortunati ci sarà un governo a ...

