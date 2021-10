Sinner-Duckworth in tv oggi: orario canale e diretta streaming Atp Sofia 2021 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Jannik Sinner oggi se la vede con James Duckworth ai quarti di finale dell’Atp 250 di Sofia 2021, evento di scena in Bulgaria. Il tennista azzurro ha superato Gerasimov all’esordio, iniziando con il piede giusto il percorso verso la difesa del titolo. Match importante anche in chiave Atp Finals, visto che in caso di vittoria Sinner scavalcherebbe Auger-Aliassime, portandosi al decimo posto. Nonostante l’ottimo momento di forma che sta attraversando l’australiano, sarà Jannik a partire con i favori del pronostico. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida si svolgerà nella giornata odierna, venerdì 1° ottobre, non prima delle ore 17.00 italiane. La diretta televisiva del match sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Jannikse la vede con Jamesai quarti di finale dell’Atp 250 di, evento di scena in Bulgaria. Il tennista azzurro ha superato Gerasimov all’esordio, iniziando con il piede giusto il percorso verso la difesa del titolo. Match importante anche in chiave Atp Finals, visto che in caso di vittoriascavalcherebbe Auger-Aliassime, portandosi al decimo posto. Nonostante l’ottimo momento di forma che sta attraversando l’australiano, sarà Jannik a partire con i favori del pronostico. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida si svolgerà nella giornata odierna, venerdì 1° ottobre, non prima delle ore 17.00 italiane. Latelevisiva del match sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di ...

Advertising

LesterGriffin : RT @FiorinoLuca: Italiani oggi nei tornei ATP e Challenger?? Mager ???? vs Monfils ???? (Sofia) Sinner ???? vs Duckworth ???? (Sofia) Sonego ???? vs… - FiorinoLuca : Italiani oggi nei tornei ATP e Challenger?? Mager ???? vs Monfils ???? (Sofia) Sinner ???? vs Duckworth ???? (Sofia) Sonego… - infoitsport : ATP Sofia 2021, Jannik Sinner affronta James Duckworth per cancellare Toronto e sperare nelle Finals - infoitsport : LIVE - Sinner-Duckworth, quarti di finale Atp Sofia 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - infoitsport : SINNER-Duckworth in tv oggi: orario canale e diretta streaming Atp Sofia 2021 -