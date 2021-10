Shopping militare | ecco quanto ci costa la spesa di blindati e droni voluta dal ministro della Difesa Guerini

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Oltre 6 miliardi di“Lapersegue un processo dinte crescita del proprio rapporto budget/Pil verso la media Nato europea”, diceva ad aprile ilLorenzoin merito all’obiettivo, fissato dall’Alleanza Atlantica, del 2% del Pil in spese militari. Così nei giorni scorsi, nel pieno del marasma dei voti di fiducia sul green pass, sono approdati in Parlamento gli atti digovernativi riguardanti proprio gli acquisti bellici. Al momento nessuno dei sette decreti ministeriali è consultabile: tutti top-secret. Ma TPI è in grado di anticipare la lista: 1.600“Lince” che da qui al 2030 ci costeranno 3,5 miliardi; 165 milioni per altri “mezzi tattici” di cui ...