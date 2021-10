Serie A, settima giornata: il programma e le dirette tv delle partite (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto pronto in Serie A per la settima giornata di campionato. Sfide molto interessanti tra le quali spiccano Fiorentina-Napoli e Atalanta-Milan. Attenzione, anche, al derby piemontese che vedrà opposte Torino e Juventus. Un programma ricco ed appassionante: ecco tutto quello che c’è da sapere e le varie dirette televisive delle partite. Ecco il programma e le dirette tv in Serie A per la settima giornata di campionato Sarà una settima giornata di campionato spalmata per tutto il weekend. Si comincia questa sera, infatti, con Cagliari-Venezia, sfida fondamentale per l’attuale corsa salvezza delle due compagini che si trovano nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto pronto inA per ladi campionato. Sfide molto interessanti tra le quali spiccano Fiorentina-Napoli e Atalanta-Milan. Attenzione, anche, al derby piemontese che vedrà opposte Torino e Juventus. Unricco ed appassionante: ecco tutto quello che c’è da sapere e le varietelevisive. Ecco ile letv inA per ladi campionato Sarà unadi campionato spalmata per tutto il weekend. Si comincia questa sera, infatti, con Cagliari-Venezia, sfida fondamentale per l’attuale corsa salvezzadue compagini che si trovano nei ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #SerieA. #Cagliari Vs #Venezia è la partita che apre la settima giornata di Serie A che si giocherà stasera all… - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Lecce Vs #Monza è la partita che apre la settima giornata di Serie B che si giocherà stasera alle 20:30… - infoitsport : Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della settima giornata: orari Sky e Dazn - psb_original : Serie B, le probabili formazioni per la settima giornata #SerieB - sportli26181512 : Probabili formazioni di Cagliari-Venezia: Keita e Henry dal 1': La prima partita della settima giornata di Serie A… -