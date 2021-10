Selvaggia Roma smaschera Tommaso Eletti | l’ex gieffina pubblica i messaggi che le ha inviato

Advertising

quandalar : RT @uolller: #Lucarelli, quella che a un concorso di bellezza disse pubblicamente “ quella è un #trans”, entrando nella vita di una sconosc… - uolller : #Lucarelli, quella che a un concorso di bellezza disse pubblicamente “ quella è un #trans”, entrando nella vita di… - infoitcultura : Selvaggia Roma commenta quanto accaduto a Dayane Mello a la Fazenza: il commento è vergognoso (VIDEO) - infoitcultura : Selvaggia Roma, dopo l’attacco a Dayane Mello, si scaglia contro Tommaso Eletti: ecco i messaggi privati - anna30048679 : RT @MariapeRoma: ??#Roma, Lungotevere altezza Piazza Trilussa. 'La sosta selvaggia non è solo un problema di decoro urbano ma anche di sicu… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma

...frutto di una sfida lanciata via social sulla falsariga di quanto avvenuto nei giorni scorsi a;... Tra macchine in sostae traffico impazzito, le immagini riprese dallo smartphone di un ...Grande Fratello Vip 6,attacca Tommaso Eletti (video) La donna, nell'incursione di lunedì, si è attirata le antipatie degli altri inquilini. In particolare, Katia Ricciarelli, ...Selvaggia Roma, senza nemmeno rispondere via messaggio a Tommaso Eletti, ha pubblicato altre stories per dire la sua in merito:. Amore della zia, mi dispiace tanto se ti sei sentito attaccato. Leggi a ...Parere del tutto differente, invece, è stato quello espresso da Selvaggia Roma, la quale ha accusato Dayane Mello di essersela cercata. Il commento agghiacciante di Selvaggia Roma su Dayane Mello. In ...