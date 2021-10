Scuole, ipotesi di annullamento della quarantena per gli alunni vaccinati (Di venerdì 1 ottobre 2021) Come ben spiega il quotidiano “Repubblica”, a scuola si va verso la riduzione della quarantena per gli studenti vaccinati quando, in classe, risulta positivo al Covid-19 un compagno. L’idea però è quella di portare ad azzerare la quarantena. Ieri, le Regioni e l’Istituto superiore di sanità si sono riuniti con alcuni funzionari del Ministero alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Come ben spiega il quotidiano “Repubblica”, a scuola si va verso la riduzioneper gli studentiquando, in classe, risulta positivo al Covid-19 un compagno. L’idea però è quella di portare ad azzerare la. Ieri, le Regioni e l’Istituto superiore di sanità si sono riuniti con alcuni funzionari del Ministero alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ciribini : La chiave di lettura risiede nell’ipotesi che a un decremento della curva negli altri Paesi Europei ne corrisponda… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Come possono cambiare le regole sulla quarantena nelle scuole - Open_gol : Come possono cambiare le regole sulla quarantena nelle scuole - zazoomblog : Gestione Covid nelle scuole per evitare la Dad le ipotesi: micro - bolle o quarantena per tutti - #Gestione #Covid… - globalistIT : -