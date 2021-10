Scuola | Redaelli Fism | ' sbagliata la ripartizione dei fondi pubblici nel decreto Sostegni bis'

(Di venerdì 1 ottobre 2021) ... tuttavia, il testo vigente è chiaro come del resto si evince dal testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale". Insomma prevalendo queste indicazioni del tutto errate, scrive il presidente della, "...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Redaelli

Servizio Informazione Religiosa

"È di tutta evidenza che lo stanziamento dei 60 milioni è riferito a tutte le scuole paritarie e che 10 dei 60 sono destinati esclusivamente alle scuole paritarie d'infanzia", osserva, che ...Carlo Roberto Maria, arcivescovo di Gorizia, presidente; mons. Giovanni Accolla, ... Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, lae l'università GIULIODORI S. E. R. Mons. ..."Il ministero dell'Istruzione nella giornata di ieri ha finalmente sbloccato i fondi per le scuole paritarie assegnati nel luglio scorso dal decreto Sostegni bis per favorire la riapertura delle scuol ...Tra i membri il vicegerente di Roma Palmieri (Carità e salute), gli ausiliari Gervasi e Libanori (Cultura e comunicazioni) e Ambarus (Migrazioni) ...