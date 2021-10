Scuola, “non ho green pass, da lunedì niente nido per mia figlia”, madre denuncia circolare a Monza (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Genitori di bambini piccoli senza green pass in tensione a Monza dove in una circolare del Comune, visionata dall’Adnkronos, la coordinatrice degli Asili nido, Grazia Pioggiarella, informa che a partire da lunedì prossimo non sarà più consentito l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini da parte del personale scolastico in spazi esterni alle strutture. Saranno i genitori dunque a dover accompagnare e riprendere in classe i loro figli, ma sarà necessario presentare il proprio green pass per accedere al nido. “Ne consegue – si legge – che in assenza di green pass valido l’accesso non sarà consentito”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Genitori di bambini piccoli senzain tensione adove in unadel Comune, visionata dall’Adnkronos, la coordinatrice degli Asili, Grazia Pioggiarella, informa che a partire daprossimo non sarà più consentito l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini da parte del personale scolastico in spazi esterni alle strutture. Saranno i genitori dunque a dover accompagnare e riprendere in classe i loro figli, ma sarà necessario presentare il proprioper accedere al. “Ne consegue – si legge – che in assenza divalido l’accesso non sarà consentito”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

