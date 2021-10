Sciopero per il clima, Greta Thunberg in piazza con gli attivisti a Milano – Foto e video (Di venerdì 1 ottobre 2021) È cominciata a Milano la manifestazione “Student Strike for Future- Scendiamo in piazza” con Greta Thunberg e Vanessa Nakate“. L’appuntamento era alle 9.30 circa in piazza Cairoli a Milano. Non un venerdì qualsiasi ma un’occasione unica per far sentire la voce dei giovani preoccupati per i cambiamenti climatici e stanchi di guardare. Una manifestazione che arriva al termine dello Youth4climate, un forum di giovani impegnati nella lotta al disastro ambientale che in questi giorni hanno discusso di progetti e idee in vista della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite prevista a Glasgow, in Scozia, nel mese di novembre. «Siamo la generazione senza futuro, che vive e vivrà sulla propria pelle gli effetti sempre più intensi della crisi ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 ottobre 2021) È cominciata ala manifestazione “Student Strike for Future- Scendiamo in” cone Vanessa Nakate“. L’appuntamento era alle 9.30 circa inCairoli a. Non un venerdì qualsiasi ma un’occasione unica per far sentire la voce dei giovani preoccupati per i cambiamentitici e stanchi di guardare. Una manifestazione che arriva al termine dello Youth4te, un forum di giovani impegnati nella lotta al disastro ambientale che in questi giorni hanno discusso di progetti e idee in vista della Conferenza suldelle Nazioni Unite prevista a Glasgow, in Scozia, nel mese di novembre. «Siamo la generazione senza futuro, che vive e vivrà sulla propria pelle gli effetti sempre più intensi della crisi ...

