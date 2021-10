Scienza e fede si incontrano al padiglione della Santa Sede all’Expo 2020 di Dubai (Di venerdì 1 ottobre 2021) Città del Vaticano – Dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 la Santa Sede è presente con un proprio padiglione all’Expo 2020 di Dubai. Il padiglione intende essere un incontro tra estetica, Scienza e fede sotto l’insegna della fraternità e del dialogo interculturale e interreligioso. Esso ha assunto come simboli due incontri storici: quello tra san Francesco e il Sultano Malik Al-K?mil, avvenuto 800 anni fa, e quello di Papa Francesco con il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019. Il desiderio del Santo Padre è di dare continuità alla Dichiarazione sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Nonostante la pandemia da Covid-19 e la crisi economica, la scelta è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 ottobre 2021) Città del Vaticano – Dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 laè presente con un propriodi. Ilintende essere un incontro tra estetica,sotto l’insegnafraternità e del dialogo interculturale e interreligioso. Esso ha assunto come simboli due incontri storici: quello tra san Francesco e il Sultano Malik Al-K?mil, avvenuto 800 anni fa, e quello di Papa Francesco con il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019. Il desiderio del Santo Padre è di dare continuità alla Dichiarazione sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Nonostante la pandemia da Covid-19 e la crisi economica, la scelta è ...

francescoseghez : Nello scorso anno la fede incrollabile e cieca nella scienza è crollata, ora dopo diverse sentenze (da ultimo quell… - CardRavasi : Oggi siamo in partenza per l’apertura del Padiglione della Santa Sede a #Expo2020Dubai Sotto l’insegna della frate… - VaticanOutsider : 'Il Padiglione intende essere un incontro tra estetica, scienza e fede sotto l’insegna della fraternità e del dialo… - ilfaroonline : A #Expo2020 c'è anche il padiglione della Santa Sede, dove #scienza e #fede si incontrano sotto l’insegna della fr… - _Kheru_ : RT @intuslegens: La scienza non dice mai: «Devi aver fede in me», dice: «Ti dimostro che le cose stanno così in base a precisi studi». Fate… -