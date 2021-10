Schmit Ue | «Ci vuole un reddito minimo europeo per tutti i giovani europei senza risorse»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Unper. Ovvero che provengono da famiglie disagiate oppure in povertà. Questa è la proposta del commissarioal Lavoro Nicolasche lui stesso spiega in un’intervista a Repubblica. «La presidente della Commissione ha lanciato l’idea di prendersi più cura dei, di chi in particolare ha un basso livello di competenze o di istruzione. Di chi ha abbandonato la scuola. Parliamo di quelli che vengono definiti i bisogni. Una esigenza abbastanza alta in Italia. Noi dobbiamo assistere iche vengono da famiglie svantaggiate e che hanno un inizio di vita difficile. Bisogna fare fronte alla crescente disuguaglianza sociale», ...

Advertising

GabrieleIuvina1 : @Schmit_Henri Scusa Henri la Corte Costituzionale polacca vuole decidere se la sua costituzione prevale sul diritto… - Schmit_Henri : Libia ???? Per chi vuole capire qualcosa di più sull’evoluzione incerta delle istituzioni fragili e della lotta di po… -

Ultime Notizie dalla rete : Schmit vuole

Open

apre anche sul salario minimo : "È uno degli strumenti giusti. Ci sono Paesi, come l'Italia, che non lo prevedono perché hanno un sistema di contrattazione collettiva molto forte. La ...Le parole di ieri del commissario europeosulla necessità di intervenire in tal senso ... Non bisogna mai dimenticare la genesi del perché si parla del salario Minimo in Europa e perché si...Alla Galleria ci sarà una hall of fame dedicata agli autoritratti dei più importanti autori di fumetti italiani. Apre in contemporanea a Lucca Comics & Game, ma gli autoritratti saranno ospitati in un ...«A gennaio mancherà un anno alle elezioni e Draghi non può sopportare un anno di campagna elettorale permanente», dice alla Stampa il ministro dello Sviluppo economico. Dopodiché il premier «diventere ...