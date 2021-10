Schianto sul lungotevere | Henok Girmay Gebrearegawi muore a 22 anni dopo una festa | gravissimi i tre amici

(Di venerdì 1 ottobre 2021)non voleva uscire di casa mercoledì sera, se ne voleva stare seduto come sempre davanti al pc in camera sua, a studiare per il suo futuro da imprenditore. Ma poi si è convinto a...

Vogliono capire se al momento delloOsama o altri stessero usando il telefono, magari ... inoltre, acquisendo le immagini registrate dalle numerose telecamere posizionatelungotevere e ...posto sono intervenuti anche il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Notevoli rallentamenti alla circolazione durante i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Le operazioni di soccorso ...Henok non voleva uscire di casa mercoledì sera, se ne voleva stare seduto come sempre davanti al pc in camera sua, a studiare per il suo futuro da imprenditore. Ma poi si è convinto ...VIGONZA - Incidente in A4 questa sera, 30 settmbre. Alle 19:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, al km 369, tra lo svincolo di Padova Est e lo svincolo l’A57, ...