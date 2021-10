Scatta il maxi piano | 27 milioni di euro destinati alle scuole Ecco dove sorgeranno le nuove strutture

Advertising

RitaC70 : Maxi rincari delle bollette: “da domani scatta l’aumento di 300 euro” - romi_andrio : RT @PCagnan: Ottantamila uova conservate in modo irregolare: scatta il maxi-sequestro Nas nell’azienda agricola di Pieve di Soligo https://… - PCagnan : Ottantamila uova conservate in modo irregolare: scatta il maxi-sequestro Nas nell’azienda agricola di Pieve di Soli… - tribuna_treviso : Tutti prodotti sequestrati e messi a disposizione del ministero della Salute che dovrà decidersi sulla loro sorte.… - newsdinapoli : Centro commerciale su maxi area inquinata, scatta il sequestro della polizia locale #Cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta maxi

MACERATA - Ventisette milioni di euro che piovono su Macerata per un nuovo piano di edilizia scolastica destinato a segnare la storia della città. È stato presentato dall'amministrazione comunale il ......battaglia legale per impedire alla società che gestisce il cartellone pubblicitario - che si trova in cima alla storica sede di New York in Herald square - di affidare ad Amazon l'utilizzo della...Poliziotti della Squadra Mobile di Trapani, Palermo e Agrigento sono impegnati in un`imponente operazione in cui sono dispiegati oltre 150 agenti provenienti anche dai Reparti Prevenzione Crimine di S ...Al setaccio le località di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Mazara del Vallo, Santa Margherita Belice e Roccamena (Palermo) Sul posto anche elicotteri del Reparto Volo di Pa ...