Scampia | 118 salva 15enne in arresto cardiaco | le parole della madre

A Scampia i sanitari del 118 hanno salvato una ragazzina di 15 anni da un arresto cardiaco. La madre ringrazia gli operatori con un SMS. L'episodio successo nel quartiere napoletano (via Getty Images)Una donna napoletana residente a Scampia ha ringraziato l'equipaggio del 118 per aver salvato la figlia di 15 anni da un arresto cardiaco. Infatti la signora ha ringraziato gli operatori con un SMS. La ragazzina era in arresto cardiaco e prima di arrivare al Cardarelli i sanitari hanno provato a rianimarla più volte con un defibrillatore. Nei giorni successivi, i medici del nosocomio le hanno impiantato un defibrillatore cardiaco.

